Haute-Vienne : il roulait à 215 km/h au lieu de 80km/h, un jeune conducteur de 22 ans interpellé

Un excès de vitesse de plus de 130 km/h. Vers 19h, mardi soir, le peloton motorisé des gendarmes de Feytiat a contrôlé une voiture à 215 kilomètres sur la RN21 limitée à 80 km/h à Sereilhac. Le conducteur, un jeune de 22 ans a été interpellé le lendemain à son domicile. Son permis a été suspendu et il sera convoqué plus tard devant le tribunal de Limoges.