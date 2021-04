Ce mardi, les gendarmes sont intervenus pour un différent au sein d'un foyer. Une femme de 76 ans a déclaré subir des violences de la part de son mari, âgé de 75 ans, depuis 1990. Une version confirmée par l'enquête. L'homme a été condamné à 3 ans de prison, dont un an ferme, et placé en détention.

Haute-Vienne : il violentait sa compagne depuis plus de 20 ans, un homme de 75 ans condamné à 3 ans de prison

Un homme a été condamné à 3 ans de prison dont un an ferme pour violences conjugales. L'homme de 75 ans a été interpellé à son domicile à Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne, le mardi 20 avril. La victime, la femme de l'auteur des coups, âgée de 76 ans, a alors expliqué aux enquêteurs que son mari l'a frappé depuis 1990.

Après une enquête de voisinage, notamment du côté des anciennes adresses du couple, les gendarmes ont récolté de multiples témoignages appuyant la version de la victime. Des voisins ont confirmé avoir entendu à de nombreuses reprises des insultes proférées par le mari, certains disent avoir aussi vu des violences.

Des armes à feu ont été saisies au domicile du couple. Le tribunal judiciaire de Limoges a condamné l'homme à 3 ans de prison dont un an ferme. Il a été placé en mandat de dépôt et ne pourra plus se présenter au domicile de la victime.