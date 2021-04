Haute-Vienne : important incendie dans un manoir au Châtenet-en-Dognon

C'est une grosse maison bourgeoise, en cours de rénovation, au lieu-dit Rosier, sur la commune du Châtenet-en-Dognon. Ce château familial s'est embrasé lundi soir vers 22h, suite à des travaux de soudure.

Au plus fort de l'intervention, plus de 70 pompiers ont été mobilisés. Ils étaient encore une vingtaine sur place dans la nuit et à l'aube. Le feu était maîtrisé mais pas encore éteint.

Un peu plus tôt dans la journée, les sapeurs-pompiers étaient déjà intervenus sur la commune, mais pour un feu de sous-bois de 6 hectares, sans lien avec l'incendie du manoir.