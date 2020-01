Haute-Vienne : l'association SOS Faune Sauvage lance un appel aux dons pour survivre

L'association a accueilli et soigné plus de 800 pensionnaires l'an passé.

L'an passé le centre de soins pour animaux sauvages basé à Verneuil-Sur-Vienne a recueilli et soigné plus de 800 animaux, uniquement des oiseaux ou presque car c'est sa spécificité. L'activité de SOS Faune Sauvage est en constante augmentation mais pas ses ressources. Pour pouvoir continuer son activité cette année l'association a besoin de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle lance un appel aux dons, via notamment une cagnotte leetchi.

Plus de 800 oiseaux pris en charge en 2019

"C'est un peu le serpent qui se mord la queue " confie Aurélie Gontier, la directrice du Centre. Celui-ci recueille de plus en plus d'oiseaux. "Ca s'explique par le fait qu'on est de plus en plus connu. On a une reconnaissance des particuliers, des organismes, des pompiers, de l'ONCFS ( Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage). _Maintenant les gens s'orientent vers nous , directement."_L'an dernier l'association a dû refuser des petits protégés. Elle a tout de même pris en charge plus de 800 oiseaux sur l'ensemble du Limousin mais pas seulement. SOS Faune Sauvage oeuvre aussi dans les départements de l'Indre, de la Dordogne et du Lot.

SOS Faune Sauvage a besoin de 50 000 euros

Or si la Région Nouvelle-Aquitaine aide l'association, cette subvention ne concerne pas directement les animaux. SOS Faune Sauvage dépend directement des dons des particuliers pour ce qui est de la nourriture et des soins aux animaux. Pour l'ensemble des pensionnaires, l'an passé, la facture s'est élevée à 95 000 euros.

Par exemple, pour les deux petites chouettes (ci-dessus) qui seront bientôt relâchées, l'association a engagé près de 500 euros. Comme beaucoup d'oiseaux en hiver elles ont été victimes d'un choc avec une voiture, l'une d'entre elles a d'ailleurs été opérée. Par ailleurs, leur convalescence nécessite aussi du matériel et une nourriture spécifique.

SOS Faune Sauvage lance donc un appel aux dons avec notamment une cagnotte Leetchi.Idéalement, pour poursuivre son activité et assurer, sereinement, la prise en charge des animaux cette année, l'association a besoin de 50 000 euros.