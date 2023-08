Haute-Vienne : l'église de Magnac-Bourg reste fermée au public jusqu'à nouvel ordre

Bien que solide dans sa structure, l'édifice est encore fragile et nécessite des travaux

Le calvaire continue pour l'église de Magnac-Bourg, en Haute-Vienne. L'édifice, qui aurait pu rouvrir ce mardi 1er août, restera fermée au public. Une nouvelle décevante pour la commune, depuis ce violent orage qui a frappé le clocher de l'église dans cette soirée du 18 juin 2023.

Selon la municipalité, qui se base sur le rapport de l'expertise diligentée le 13 juillet dernier, la structure de l'église n'a pas été touchée par l'impact de foudre. Mais en revanche, les spécialistes qui se sont rendus sur place ont fait état de travaux nécessaires afin de colmater les parties arrachées par l'événement. De plus, le garde-corps du clocher, qui date de 1876, doit lui aussi faire l'objet de travaux, car particulièrement fragile.

En attendant, l'église doit donc rester interdite au public, tant que des mesures de protection ne sont pas prises. La ville de Magnac-Bourg a donc fait des demandes de devis pour installer un filet de protection autour du clocher, afin d'éviter le risque de chutes de pierres.

Des célébrations déportées dans d'autres églises

Cette annonce déçoit les principaux intéressés, de la mairie au diocèse. "On était dans la joie de se dire qu'on reprendrait les offices le 1er août, mais par la suite, j'ai eu l'information" témoigne le père Jacques Komi, vicaire de la paroisse saint Jean-Baptiste dont dépend Magnac-Bourg. "C'est un peu décourageant cet ascenseur émotionnel" continue l'homme d'église, "mais le plus important, c'est la sécurité des fidèles".

Les célébrations, dont un mariage qui devait se célébrer ce week-end en l'église, ont dû être reportées sur des lieux les plus proches, comme Saint-Germain-les-Belles. "La seule messe du mois aura lieu le dernier week-end du mois, on espère qu'on pourra la faire en l'église. On prie pour cela" ajoute le père Jacques Komi.