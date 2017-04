Haute-Vienne : l'usine de porcelaine Coquet en partie ravagée par un incendie

L'activité tourne au ralenti ce jeudi dans l'entreprise de porcelaine Coquet, à Saint-Léonard-de-Noblat, suite à un important incendie. Une partie de l'usine est détruite et des mesures de chômage partiel sont envisagées.

Le feu s'est déclaré vers 22h30 ce mercredi soir dans l'usine de porcelaine Coquet, à Saint Léonard-de-Noblat, en Haute-Vienne. Une quarantaine de pompiers est intervenue sur place, dont la moitié venue en renfort depuis Limoges. Le feu, qui s'est déclaré au niveau d'un four, s'est propagé sur trois étages, causant des dégâts considérables. Il a été circonscrit au bout de trois heures, mais ce jeudi matin les pompiers luttent à nouveau contre une reprise de cet incendie.

Une soixantaine de salariés dans l'incertitude

Les porcelaines Coquet emploient une soixantaine de personnes. Certains salariés, notamment des personnels administratifs, ont pu prendre leur poste de travail ce jeudi matin mais l'activité du site est tout de même fortement ralentie. Quant aux autres, ils devaient normalement être en week-end dès ce jeudi soir et c'est donc lundi que vont se décider les éventuelles mesures de chômage partiel. Au-delà du four détruit par l'incendie, l'entreprise dispose d'autres équipements et va tenter de réorganiser sa production afin de limiter l'impact du sinistre.