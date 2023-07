Haute-Vienne : la circulation très perturbée sur l'A20 ce mardi matin après plusieurs accidents

Prudence et armez vous de patience ce mardi matin si vous devez emprunter l'autoroute A20. La circulation est très difficile, dans les deux sens après deux accidents. D'abord du côté de Razès où une fourgonnette de livraison a frappé la barrière centrale de l'autoroute dans le sens nord-sud. Un bouchon de deux kilomètres est en cours.

Et puis quelques temps plus tard, dans le sens sud-nord cette fois, une voiture a fait des tonneaux et fini sur le toit à Feytiat entre les sorties 37 et 36. Le conducteur et son passager ont été légèrement blessées, selon la police nationale, et transportés au CHU de Limoges. Un bouchon de plus d'un kilomètre s'est formé en amont de l'accident.