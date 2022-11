Haute-Vienne : le maire du Vigen, Jean-Luc Bonnet, fait l'objet de menaces de mort

Le maire du Vigen en Haute-Vienne, Jean-Luc Bonnet, vient de porter plainte pour des menaces de mort. L'élu se dit harcelé par un homme depuis une dizaine de jours, de quoi l'inquiéter particulièrement car les agressions sur les maires et les élus se multiplient ces derniers temps.

"Je vais venir à la mairie et vous mettre une bombe, je vais venir vous tuer et tuer le maire". Voilà, entre autres, ce qu'ont entendu à plusieurs reprises les secrétaires de mairie et le maire lui-même. Depuis 10 jours maintenant, cet homme harcèle les élus et le personnel de la mairie au téléphone. "La semaine dernière, ça a été jusqu'à 10 coups de fil en une demi-heure" témoigne Jean-Luc Bonnet.

Le maire du Vigen est d'autant plus inquiet que l'individu se serait également renseigné sur son adresse personnelle et sur son numéro de téléphone. L'élu n'a donc aucune idée de ce que lui veut cette personne. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme ne serait pas originaire de la commune ni même de Limoges ou des alentours mais de Clermont-Ferrand. Selon Jean-Luc Bonnet, son identité serait désormais connue, qui ne l'ont pas encore entendu. Ce qui ne l'a pas empêché de renouveler ses menaces.