Haute-Vienne : le soutien à l'Ukraine passe aussi par la musique

La musique n'a pas de frontières et elle est un moyen de résister. La preuve avec ce concert organisé ce dimanche par le Secours Catholique à la Geneytouse, près de Limoges et où se sont produits trois artistes virtuoses : une pianiste, un violoniste et un chanteur. Tous Ukrainiens.

C'est un concours de circonstances. A l'initiative du Secours Catholique, le concert était programmé en décembre dernier, mais il a été repoussé au dimanche 6 mars à cause de la crise sanitaire. Hasard du calendrier, les trois artistes, qui ont tous appris la musique à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, se sont donc produits ce dimanche devant une centaine de personnes à la Maison du Berger, à Geneytouse, alors que le conflit dure depuis maintenant 12 jours.

Un concert qui prend une autre dimension

Sur le programme distribué à l'entrée, on peut lire la liste des morceaux qui vont être joués et leur compositeur. Il y a des Ukrainiens bien sûr, des Français mais aussi des Russes. Malgré le contexte, pas question de changer explique Diana Gendelman : "Je ne pense pas que la musique russe soit coupable de ce qui arrive. Et puis, c'est le patrimoine mondial et il ne faut pas l'éviter. Je pense que ni Tchaïkovsky, ni Rachmaninov ne sont coupables de ce qu'il se passe. S'ils vivaient aujourd'hui, je suis sûre qu'ils seraient contre."

Diana joue du piano, son mari Grygorii Kyperman est au violon. Tous les deux vivent à Limoges depuis 2015. Ils tiennent à ce concert même si c'est très dur pour eux. "Je fais beaucoup d'efforts. Ne pas réfléchir quand je joue, sinon je ne peux pas parce que j'ai mes larmes qui me serrent la gorge. J'ai beaucoup travaillé pour me calmer, parce que quand nous avons appris cette nouvelle horrible je ne pouvais pas jouer. Donc, le concert c'est le concert. Je limite mon esprit pour plonger dans la musique."

Diana et Grygorii n'ont plus de famille sur place, mais beaucoup d'amis qu'ils appellent très régulièrement. Diana raconte son effroi devant les images de sa ville, "le théâtre, le conservatoire, tous ces bâtiments abîmés". Malgré tout, le couple tenait à ce concert car à leur arrivée à Limoges c'est grâce au Secours Catholique qu'ils ont appris le Français.

Se produire aujourd'hui c'est aussi un moyen de parler de l'Ukraine, "de soutenir notre pays" rajoute Grégory Smoliy, dont une partie de sa famille est toujours en Ukraine, à l'Ouest du côté de la Pologne et de la Slovaquie.

Chanteur, installé depuis 2005 en France, il avoue : "C'est le concert le plus difficile que je n'ai jamais fait. Emotionnellement et pour ma voix. Pour un chanteur c'est très difficile de se couper car la voix est directement liée aux émotions. Et depuis le 24 février, tout le temps, tous les jours, on baigne dans des émotions stressantes, négatives, de peur, de rage, d'injustice c'est très difficile de chanter."

Grégory Smoliy à l'origine d'un moment d'émotion intense, quand il se met à chanter l'hymne ukrainien a cappella à la fin du concert. La salle est debout. "Entendre cet homme chanter l'hymne de son pays dans le contexte actuel c'était d'une beauté, c'était poignant ", explique Joëlle qui en a eu les larmes aux yeux. "On est en communion avec le pays lointain, mais pour lequel on voudrait bien participer même encore plus. C'est un hommage. Qu'est ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant ?" rajoute Colette.

L'hymne ukrainien "a cappela" interprété par Grégory Smoliy Copier

Pour Luc Piochon, le délégué du Secours Catholique en Limousin : "Répondre par la culture, la richesse de la vie culturelle ukrainienne ça a beaucoup de sens. On ne combat pas avec des armes mais on affirme ici, à la Maison du Berger, que la culture ukrainienne existe et qu'elle est vivante."