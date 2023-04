Haute-Vienne : le trafic SNCF interrompu pendant 1 heure à Limoges à cause d'un acte de malveillance

Une enquête est en cours pour déterminer si les branches ont été déposées volontairement ou non.

Dans la gare de Limoges (Haute-Vienne) , il a fallu attendre une heure avant que le trafic ne reprenne en début d'après-midi, ce vendredi 7 avril. Aux alentours de 13H30, un TER en provenance de Limoges, à destination de Felletin (Creuse) a heurté un amas de branches, déposé sur la voie, entre Ambazac et La Jonchère-Saint-Maurice.

Il s'agit selon la SNCF d'un "acte de malveillance".

Pas de blessés

Les équipes de la SNCF se sont donc rendues sur place, pour regarder s'il y avait des dégâts ou non. La SNCF nous a affirmé par téléphone que rien n'avait été cassé, et il n'y a aucun blessé n'est à déplorer. Une fois les vérifications faites, le train a ensuite pu repartir, vers 14H45. Une enquête est menée par la gendarmerie pour déterminer les causes de la présence de branches sur la voie.