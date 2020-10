Haute-Vienne : les gendarmes mènent un opération grand format contre les mutilations de chevaux

Dans le cadre de la lutte contre les mutilations de chevaux, la gendarmerie de la Haute-Vienne a mené une opération d'ampleur dans la nuit de mardi à mercredi. Une dizaine de patrouilles et un hélicoptère ont été mobilisés pour ce dispositif de surveillance.

La gendarmerie de la Haute-Vienne se mobilise contre les agressions et mutilations de chevaux. Dans la nuit de mardi à mercredi, cette semaine, le groupement départemental a mené une opération "coup de poing" de surveillance. Dans le département, la mutilation d'une jument à Arnac la Poste avait suscité un grand émoi début septembre.

Une dizaine de patrouilles de gendarmes ont été déployées dans le département, appuyées par un hélicoptère doté d'un phare et d'un dispositif de vision nocturne pour l'équipage. Les zones géographiques avec de fortes présences d'équidés ont été ciblées, sous réquisition du procureur de la république.

Le but de cette opération : contrôler toute personne et/ou tout véhicule suspect aux abords des champs et des animaux.

Ce déploiement n'a débouché sur aucune interpellation. Toutefois, un véhicule et une personne avec une lampe ont été repérés par les gendarmes. Après contrôle du véhicule et de ses occupants, rien d'inquiétant : il s'agissait...d'un simple rendez-vous galant nocturne ! La gendarmerie en profite pour rappeler aux propriétaires de chevaux d'éviter toute méprise et toute réaction brutale contre des personnes qui peuvent être de simples promeneurs.