Haute-Vienne: les incendies désormais maîtrisés

Haute-Vienne, France

Une quarantaine de pompiers est toujours mobilisée en Haute-Vienne ce vendredi soir. Ils éteignent les fumerolles et surveillent d'éventuelles reprises sur les différents incendies qui ont touché le département depuis lundi.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont ainsi toujours mobilisés dans le nord du département à Mailhac-sur-Benaize et Cromac. Le feu qui s'est déclaré jeudi après-midi a parcouru 25 hectares au total. Sa maîtrise a été rendu délicate par le relief encaissé, le feu ayant traversé la rivière Benaize.

Environ vingt sapeurs-pompiers sont aussi mobilisés sur le second foyer de l'incendie de Saint-Sylvestre. Le feu qui s'était déclaré lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi est maîtrisé. Le premier feu a parcouru 40 hectares selon les sapeurs-pompiers, tandis que 6 hectares sont également partis en fumée sur le second foyer. Les maires de Saint-Sylvestre et Razès ont d'ailleurs décidé de porter plainte.

Par ailleurs, un autre incendie s'est déclaré jeudi soir sur la commune de Saint-Sulpice-Les-Feuilles au lieu-dit Boismande. Le feu a parcouru 20 hectares. Les pompiers de la Haute-Vienne ont reçu, comme sur les autres incendies du département l'aide des soldats du feu des départements voisins de la Corrèze et de la Creuse.

Ce vendredi matin, une vingtaine de sapeurs-pompiers a également été mobilisée à Saint-Priest-Ligoure au sud de Limoges. Le feu qui a pris en tout début de matinée n'a parcouru que 6 hectares, tandis qu'un hectare est également parti en fumée dans le sud ouest du département à la limite de la Dordogne sur la commune de Marval.

En Corrèze, 22 sapeurs-pompiers ont été engagés ce vendredi après-midi pour un départ de feu sur la commune de Marcillac-La-Croisille. Rapidement maîtrisé le sinistre n'a parcouru qu'un hectare.