Haute-Vienne : les pompiers ont encore lutté contre deux incendies de forêt ce vendredi

Deux incendies ont mobilisé les pompiers de la Haute-Vienne ce vendredi après-midi. Le plus important a détruit une dizaine d'hectares de forêt à Bussière-Galant. Il a nécessité l'intervention de 14 engins de lutte contre le feu et a été maîtrisé vers 17 heures.

Le phénomène devient quasiment quotidien depuis quelques jours. Deux feux de forêt se sont à nouveau déclarés ce vendredi après-midi en Haute-Vienne. Le plus important des deux a débuté vers 14 heures à Bussière-Galant et a détruit une dizaine d'hectares de forêts, avec de grandes colonnes de fumée très visibles dans le sud Haute-Vienne. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours a engagé 14 véhicules pour lutter contre ce feu qui n'a pas menacé de zones habitées. Le feu était maîtrisé mais pas encore fixé vers 17 heures.

Le deuxième incendie, plus modeste et rapidement maîtrisé, a détruit 1000 à 2000 m2 de forêt à La Roche l'Abeille.