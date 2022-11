Haute-Vienne : les responsables d'une entreprise de désamiantage devant la justice

Tout est parti de la plainte d'un employé il y a trois ans auprès du groupe d'enquête administrative et des fraudes. Ce dernier dénonçait des faits de faux en écritures sur une fiche d'exposition à l'amiante. Après une enquête de la police sous le contrôle du Parquet de Limoges, trois infractions sont relevées et l**'Inspection du Travail de la Haute-Vienne** ainsi que la Dréal (Direction Régionale de l'Environnement). Sept autres infractions aux conditions de travail et à l'environnement sont alors relevées.

57 plaintes recueillies sur tout le territoire

En mars dernier, le Parquet de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique de Bordeaux est co-saisi. Jusqu'en novembre, plus d'une centaine d'auditions ont été réalisées et des experts en réglementation sur l'amiante sollicités par la directrice d'enquête de la Sûreté Départementale de Limoges. En neuf mois d'enquête, 57 plaintes ont été recueillies au delà de la Haute-Vienne. Les investigations ont notamment permis de mettre en évidence depuis 2011, date de création de l'entreprise, un "turn over" des employés inférieur à un an.

10 infractions liées aux conditions de travail

Un couple, responsable de la société, et trois cadres sont alors mis en garde à vue. Déferés au Parquet de Limoges ce mercredi, tous nient les faits et se rejettent les responsabilités. Le 12 mai prochain, ils devront s'expliquer devant la justice notamment sur des faits de faux, usage de faux, mise en danger de la personne, harcèlement ou encore emploi de travailleur à une activité d'exposition à l'amiante sans respect des règles de prévention. En attendant l'audience, les cinq mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire.