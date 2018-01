Haute-Vienne, France

Depuis début décembre, il a déjà plu autant que pendant tout un hiver normal en Limousin. C'est donc une saison exceptionnelle qui, certes comble le déficit de pluie de ces dernières années, mais crée aussi pas mal de difficultés pour les éleveurs de la région car les champs sont complètement détrempés.

Dans les prairies, ça gauille[ça patauge] ! " - Elodie Maslieux, du GAEC Maslieux à Saint Jean Ligoure

A Saint Jean Ligoure, par exemple, où Christian Maslieux, éleveur d'une centaine de vaches-mères limousines, n'a pas de place pour rentrer tout son troupeau. Or, à pied ou en tracteur on ne peut quasiment plus passer dans les prairies. En regardant une parcelle boueuse, Elodie, la fille de Christian s'exclame : _"ça gauille ! "ou autrement dit : on patauge. En effet, les prairies ressemblent désormais à des marécages. "On ne peut même plus passer à pieds ou en tracteur"_ se désolent les éleveurs.

Les prairies sont trop abîmées pour y laisser les troupeaux

Alors imaginez pour la quinzaine de vaches et leurs veaux qui devaient passer l'hiver dans cette parcelle. L'éleveur va devoir déménager tout le monde car les bovins s'enfoncent parfois de 20 ou 30 cm dans la boue. "Elles n'ont plus beaucoup d'espaces secs pour se coucher, donc elles ne se reposent pas, et elles ont beaucoup de difficultés à marcher" résume Christian. Bref, impossible de laisser le troupeau plus longtemps dans cette parcelle. Le déménagement va donc demander du travail supplémentaire, tout comme le fait de nourrir les bêtes qui consomment plus de foin en raison de l'humidité et de l'herbe boueuse.

Mais si la pluie continue au même rythme, la prochaine parcelle connaîtra rapidement le même sort. Et les éleveurs et leurs vaches devront suivre le tempo tout l'hiver : de parcelle en parcelle et de prairie en prairie.