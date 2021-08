Les gendarmes de la Haute-Vienne ont intercepté mercredi un conducteur roulant à plus de 60 km/h au-dessus de la limite, près d'Aixe-sur-Vienne.

Haute-Vienne : permis retiré et luxueuse voiture confisquée après un grand excès de vitesse

Le peloton motorisé de Feytiat s'était installé sur la RN 21, à Séreilhac, mercredi en début de soirée, lorsqu'il a contrôlé un automobiliste à 141 km/h (vitesse retenue après correction), alors que la limitation est à 80 km/h sur cette nationale.

Le conducteur s'est vu retirer son permis sur le champs et sa Porsche Cayenne a été confisquée et placée en fourrière. Il a du faire appel à des amis pour le récupéer, et sera convoqué devant le tribunal prochainement.