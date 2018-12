Haute-Vienne : quatre hommes interpellés pour une quarantaine de cambriolages autour de Bellac

Bellac, France

Depuis juillet 2018 et une augmentation du nombre de cambriolages dans le nord du département et le secteur de Bellac, la gendarmerie départementale de la commune et la brigade de recherche de Limoges étaient à la recherche des voleurs. C'est finalement ce mardi 11 décembre qu'ils ont mis la main sur quatre hommes, âgés de 25, 30, et 33 ans. Leurs nombreuses ventes sur le site "Le Bon Coin" ont éveillé les soupçons des enquêteurs.

Une quarantaine de cambriolages, l'équivalent d'au moins 100 000 euros

Ces derniers mois, les quatre hommes auraient commis une quarantaine de cambriolages, aussi bien chez des particuliers que dans des locaux professionnels. Ils seraient aussi coupables de plusieurs vols à l'étalage ou à la roulotte. Côté butin, cela dépend un peu de ce qui tombe sous leurs mains : cartes bancaires, chéquiers, bijoux, multimédia ... mais surtout des outils, allant du compresseur à la scie circulaire, en passant par le marteau perforateur.

Ce vendredi, les gendarmes comptaient 86 scellés, l'équivalent d'au moins 100 000 euros, et les objets n'ont pas encore tous été récupérés. La majorité des propriétaires ont été identifiés, et pourront récupérer leurs biens.

Deux suspects incarcérés, deux autres sous contrôle judiciaire stricte

Les quatre hommes interpellés sont originaires du nord de la France, installés depuis quelques mois dans le secteur de Bellac. Hier, jeudi 13 décembre, ils ont été présentés au parquet de Limoges, qui a requis l'ouverture d'une information auprès d'un juge d'instruction. Deux des suspects ont été incarcérés, les deux autres placés sous contrôle judiciaire stricte.