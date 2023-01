Haute-Vienne : quatre personnes soupçonnées d'avoir dégradé des éoliennes mises en examen

Quatre personnes, deux hommes et deux femmes, ont été mises en examen ce jeudi à Limoges en Haute-Vienne, dans le cadre d'une enquête ouverte en 2022 pour plusieurs destructions d'équipements éoliens dans le département, a appris ce vendredi franceinfo de sources concordantes.

ⓘ Publicité

Ils sont soupçonnés par la justice d’avoir détruit des "mâts de mesure", équipés d’anémomètres pour calculer la vitesse du vent, les câbles servant à maintenir ces mâts avaient été retrouvés sectionnés. Les faits se sont produits à au moins cinq reprises pendant l’été et l’automne 2022. Ces mâts sont installés pour quelques mois dans le cadre des études concernant les projets de parcs éoliens.

Deux hommes et deux femmes

Les enquêteurs de la section de recherches de Limoges et du groupement de gendarmerie de la Haute-Vienne ont réussi à identifier les suspects qui ont été mis en examen ce jeudi pour "dégradation en réunion par personne dissimulant son visage" et "association de malfaiteurs".

Selon une source judiciaire, il s’agit de deux hommes de 34 ans et 28 ans, agriculteur et auto-entrepreneur, et deux femmes de 62 et 25 ans, retraitée et sans profession, présentant un profil "proche de l’utra-gauche", ajoute une source proche du dossier. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec obligation de verser une caution de 120.000 euros.