Les pompiers de Haute-Vienne ont passé une bonne partie de la nuit de vendredi à samedi à lutter contre les incendies à Bellac, dans le nord de la Haute-Vienne. Pas moins de six départs de feu différents ont été constatés, la piste d'incendies volontaires est donc privilégiée.

Haute-Vienne : six incendies différents en trois heures à Bellac

Les pompiers ont lutté pendant plus de trois heures contre les flammes à Bellac ce samedi matin (illustration).

Six départs de feu différents entre 2h15 et 5h15 ce samedi 25 juillet au matin : les pompiers ont lutté contre les flammes une bonne partie de la nuit, à Bellac (Haute-Vienne).

Si la plupart des incendies ont brûlé des haies, notamment autour du stade, et des herbes sèches, un feu a détruit un bâtiment agricole de 40m², dans lequel se trouvaient du foin et du matériel. Aucune victime n'est à déplorer. Les départs de feu étant espacés dans le temps, et dans plusieurs points de la ville, la piste d'incendies volontaires est évidemment privilégiée. Ce samedi matin, la gendarmerie de la Haute-Vienne précise que ces incendies sont "sous investigation".