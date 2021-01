Haute-Vienne : après la télé, les chaînes de Radio France sont de retour sur l'émetteur des Cars

Depuis mardi 26 janvier au soir, l'émetteur TDF des Cars, dans le sud Haute-Vienne, est à nouveau opérationnel pour la radio, deux semaines après l'incendie criminel qui a fortement endommagé cet équipement.

Les chaînes radio du groupe Radio France, dont France Bleu Limousin et France Bleu Périgord, sont à nouveau émises de même que toutes les chaînes de la TNT qui, elles, avaient été rétablies la semaine dernière. C'est donc un retour à la normale pour près d'1,5 millions d'auditeurs et de téléspectateurs du Limousin, de la Dordogne et de la Charente-limousine.

Bon nombre d'entre eux avaient déjà retrouvé le signal grâce à des dispositifs et des reconnexions mises en place par TDF dès les lendemains de l'incendie. Mais la qualité était parfois dégradée et tous les habitants des territoires concernés n'avaient pas encore retrouvé le son de leurs émissions.

Si l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs raccordés à l'émetteur des Cars reçoit désormais la radio et la TNT, les travaux sur l'équipement de TDF ne sont pas pour autant terminés et dureront encore plusieurs semaines.