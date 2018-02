Limousin, France

Les trois personnes interpellées, toutes majeures, sont soupçonnées d'avoir agit sur une période allant d'octobre 2017 à janvier 2018, où plusieurs vols de véhicules et de matériel ont été recensés sur les secteurs de Saint Léonard de Noblat, Feytiat, Aixe-sur-Vienne, Solignac et le Vigen.

C’est à l’issue d’investigations et de recoupements que les gendarmes de la communauté de brigades de gendarmerie de Solignac ont identifié les trois personnes mises en cause, qui ont été interpellées dimanche dernier, avec l’appui du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie de Limoges et de la brigade de recherches de Limoges.

À l’issue de leur garde à vue, deux d'entre eux ont fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Limoges. Le troisième a rejoint la maison d’arrêt de Limoges, dans le cadre de la mise à exécution de deux décisions de justice antérieures, pour lesquelles il faisait l’objet de recherches.