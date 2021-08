Haute-Vienne : un accident a perturbé la circulation ce vendredi matin sur la RN141 à Saint-Victurnien

Un accident entre un camion et une voiture s'est produit ce matin vers 8 heures, sur la RN 141, à hauteur de Saint-Victurnien. Une personne a été blessé légèrement. Une déviation a été mise en place toute la matinée, avant que la route rouvre à la circulation.

Ce vendredi matin, vers 8 heures, un véhicule et un poids lourd se sont percutés sur la RN 141 entre Limoges et Angoulême. Rapidement, les secours sont arrivés sur place et ont pris en charge l'un des conducteurs. Légèrement blessé, il a été emmené au CHU de Limoges afin de réaliser des examens de contrôle.

Pendant la matinée, la route a été coupée à la circulation. Une déviation a été mise en place, le temps de permettre aux services de déblayer les deux véhicules, dont le poids lourd qui tractait une remorque. La route a finalement pu rouvrir dans la matinée.