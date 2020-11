Haute-Vienne : un acte de malveillance prive de fibre 5 000 foyers abonnés à Orange

Plus d'internet et plus de téléphone mobile entre Bellac, Couzeix et Nantiat. Plusieurs milliers de foyers, abonnés d'Orange depuis lundi 17 heures, ont constaté la désagréable nouvelle, alors que le télétravail est la règle et que le nouveau protocole sanitaire oblige à l'enseignement à distance.

Depuis 7 heures ce mardi, les techniciens de l'opérateur téléphonique ont été mobilisés. Ils ont réussi à localiser le problème entre Couzeix et Ponteix. Un câble a été décroché de ses poteaux, et sectionné. La réparation était en cours dans la matinée. Orange promet un retour à la normale d'ici la mi-journée.

L'opérateur téléphonique va porter plainte

Une plainte va être déposée ce mardi pour ce qui semble être un acte de malveillance. Il y a un mois, déjà, plusieurs centaines d'abonnés avaient été privés de téléphone et d'internet à cause de l'incendie d'un équipement téléphonique à Rancon. Ce sabotage était le fait d'opposants à la 5G. Pour le moment, aucun lien ne peut être fait entre ces deux actes.