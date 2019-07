Haute Vienne : un apiculteur se fait voler douze ruches et près de 600 kilos de miel

Haute-Vienne, France

C'est en se rendant dans son rucher ce mercredi matin que cet apiculteur professionnel a remarqué qu'une partie de la toiture n'était plus en place. Avec elle, douze ruches ont disparues, toutes remplies de miel, et une partie des autres a été récoltée. En tout prés de 600 kilos de miel ont été emportés pour un préjudice total, incluant la perte des abeilles, estimé à environ 12.000 euros.

"C'est très, très, énervant !"

Depuis ce matin, cet apiculteur bio ne décolère pas, et d'autant plus qu'il soupçonne un confrère d'avoir perpétré ce larcin : "C'est forcément un apiculteur clairement. Il faut la tenue, l'enfumoir et le véhicule adapté pour transporter toutes ces ruches". Des ruches d'un poids compris entre quatre vingt et cent kilos et qui nécessitent donc deux à trois personnes pour les manipuler. Un vol de cette ampleur n'a jamais été signalé dans ce secteur de la Haute Vienne. "C'est le fruit d'un travail acharné tout ce printemps qui s'envole en une soirée".

L'apiculteur a prévenu ces quatre à cinq confrères installés dans un rayon de dix kilomètres, afin qu'ils prennent leurs précautions :"On va tourner ce soir". L'espoir de retrouver les ruches est tout de même limité car aucune n'était équipée de système GPS qui permettrait de les localiser.