Haute-Vienne : un appel à témoins après les incendies volontaires de Bellac

Plus de 48 heures après les faits, la gendarmerie de la Haute-Vienne a lancé, lundi soir, un appel à témoins concernant les incendies volontaires ayant eu lieu à Bellac, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le feu a détruit un bâtiment agricole de 40m², dans lequel se trouvaient du foin et du matériel. Selon les gendarmes, c'est ce bâtiment qui était visé par le ou les incendiaires. Cinq autres départs d'incendie que la gendarmerie qualifie désormais de "volontaires" ont été déclenchés entre 2h15 et 5h15.Selon les pompiers, la plupart de ces incendies ont brûlé des haies, notamment autour du stade, et des herbes sèches.

Toute personne détenant des informations est invitée à contacter la brigade de Bellac au 05 55 68 00 27.