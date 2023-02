Haute-Vienne : un atelier de 150 mètres carrés détruit dans un incendie à Saint-Priest-sous-Aixe

Un impressionnant incendie s'est déclaré jeudi en milieu d'après-midi à St Priest-sous-Aixe, en Haute-Vienne. Un atelier de 150 mètres carrés attenant à une maison s'est embrasé et a été totalement détruit, malgré les efforts d'une trentaine de pompiers dépêchés sur place, et qui sont restés sur place jusque dans la soirée. 30 mètres carrés à usage d'habitation sont également touchés et l'occupant des lieux a dû être relogé.

Par ailleurs, une maison a été en partie endommagée par les flammes jeudi après-midi à Eymoutiers. Le feu est partie de la cheminée avant de se propager à la toiture et au plancher. Les détecteurs de fumées avaient alerté les habitants du lieu qui sont sortis à temps. Ils ont été relogés par la mairie. Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour limiter les dégâts