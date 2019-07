Haute-Vienne : un automobiliste flashé à 203 km/h sur l'A20

Haute-Vienne, France

Certains automobilistes étaient visiblement pressés de partir ou de rentrer de vacances ce dimanche, comme en témoigne une opération de contrôles menées dans le nord de la Haute-Vienne. En l'espace de trois heures, les gendarmes ont retiré cinq permis de conduire pour de très grands excès de vitesse dans le secteur de Bessines-sur-Gartempe. Le record revient à un automobiliste flashé 203 km/h, soit 73km/h au-dessus de la limite autorisée.

Les quatre autres, dont un jeune conducteur, ont commis des excès compris entre 54 et 62 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée. L'un d'eux roulait en Porsche, mais un autre a aussi réussi à pousser le moteur de sa Twingo jusqu'à 187 km/h ! Un exploit dont il n'y a pas de quoi se vanter pour les gendarmes qui les ont intercepté et qui appellent à respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité.