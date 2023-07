Haute-Vienne : un bâtiment agricole détruit dans un important incendie à Pageas, un blessé léger

Un grand bâtiment agricole de 500 mètres carrés a été détruit dans un important incendie qui s'est déclaré à la mi-journée, vers 12h40, ce lundi dans le hameau de Puybonnieux, sur la commune de Pageas (Haute-Vienne). Le hangar était un lieu de stockage de fourrage, de grains et de matériel agricole qui a également été touché par les flammes.

L'intervention rapide et massive des sapeurs-pompiers de Haute-Vienne a permis d'éviter que le feu se propage à un vaste bâtiment de 1500 mètres carrés situé à proximité, celui-ci à usage de stabulation. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés au plus fort de l'intervention, ils n'étaient plus qu'une quinzaine sur place en fin d'après-midi. Une surveillance va également rester en place durant la soirée et une partie de la nuit.

Un jeune homme de 20 ans, incommodé par les fumées, a été transporté à l'hôpital pour des examens de contrôle. On ne connaît pas l'origine du sinistre.