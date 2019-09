Haute-Vienne : une fourgonnette transportait 700 kg de denrées surgelées à 11 degrés !

Les gendarmes de la Haute-Vienne ont intercepté, ce mercredi sur l'A20, un fourgon de 3,5 tonnes en surcharge apparente. Le contrôle a confirmé le surpoids, mais les forces de l'ordre ont surtout découvert du kébab et 700 kg de denrées surgelées conservées à 11 °C et destinées au marché limousin.

Une fourgonnette circulant sur l'A20 transportait des brochettes à kébab et autres aliments surgelés...à 11 °C - illustration

Limoges, France

Les gendarmes du peloton motorisé de la Haute-Vienne ont intercepté, ce mercredi sur l'autoroute A20 près de Limoges, une fourgonnette transportant des denrées bien mal conservées : des aliments surgelés mais stockés à une température de 11 degrés.

Au départ, les gendarmes ont repéré ce fourgon de 3,5 tonnes, roulant en surcharge apparente sur l'autoroute. Mais le contrôle du véhicule a d'abord, et surtout, permis de découvrir des marchandises alimentaires transportées dans des conditions déplorables : 700 kg de denrées congelées mais conservées à 11°C, le système frigorifique du fourgon n'étant pas enclenché. Une vingtaine de broches à kébab, des tacos, et d'autres aliments étaient disposés en vrac dans le véhicule, mélangés à des marchandises non-alimentaires.

Les aliments surgelés étaient stockés pêle-mêle avec d'autres marchandises à une température de 11°C - © Gendarmerie de la Haute-Vienne

Les denrées alimentaires congelées ont été saisies par DDCSPP (direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) et des poursuites ont été engagées, cette entreprise ayant déjà fait l'objet d'un rappel sur les règles de transport et d'hygiène.

Quant à la surcharge, la bascule a montré que le véhicule pesait 1500 kg de trop.