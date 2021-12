Haute-Vienne : un chauffeur de poids-lourd décède dans un accident

Un chauffeur de poids-lourd a succombé à un accident ce jeudi soir en Haute-Vienne. Son camion s'est couché sur la nationale 147 à Saint-Bonnet-de-Bellac, avant de percuter une grange et une maison inhabitée.

Un spectaculaire et dramatique accident s'est produit sur la nationale 147 à Saint-Bonnet-de-Bellac ce jeudi soir, dans le nord de la Haute-Vienne. Un poids-lourd s'est couché sur le côté et a percuté un mur de plein fouet. Le conducteur du camion est décédé dans ce choc très violent. Il n'y a pas d'autre victime car les deux bâtiments percutés, une grange et une maison en cours de rénovation, étaient inoccupés.

Une trentaine de pompiers ont été mobilisés sur cet accident. Les gendarmes se sont aussi rendus sur place et une enquête est ouverte pour préciser les circonstances du drame. Le poids-lourd doit être évacué dans la journée ce vendredi, en attendant une déviation est mise en place dans le secteur, avec probablement des perturbations sur la circulation, souvent dense sur cet axe entre Limoges et Poitiers.