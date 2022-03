Haute-Vienne : un collectif dénonce la création d'une "ferme aux 3 500 porcs" à Bujaleuf

Plusieurs habitants et militants de la cause animale dénoncent la tentative de création d'une porcherie industrielle à Bujaleuf en Haute-Vienne. Une pétition contre ce projet, examiné ce soir en conseil municipal, a recueilli plus de 2 000 signatures.

C'est un projet de porcherie industrielle en Haute-Vienne qui a fait polémique ces derniers jours. Ce projet se situe à Bujaleuf, dans le sud du département Le GAEC Fraysse-Bosredon, agriculteurs depuis 16 ans environ et qui exploite déjà 400 hectares à Bujaleuf et Cheissoux, veut construire des bâtiments d'élevage et un méthaniseur sur son terrain. Il en a donc fait la demande auprès des autorités qui examinent le dossier actuellement. Néanmoins, ce projet ne plaît pas à tout le monde.

Un risque de pollution olfactive selon les signataires de la pétition

Selon le collectif, ce projet menacerait les rivières et lacs aux alentours, à cause des "milliers de tonnes de déjections animales et des épandages sur 400 hectares", comme on peut le lire dans leur pétition. Ils estiment aussi que les odeurs que généreraient ce projet seraient difficiles à supporter pour les habitants. Quant au méthaniseur, les signataires craignent des dysfonctionnements qui pourraient laisser échapper des quantités de méthane, un gaz plus polluant disent-ils. C'est aussi le projet, surnommé "ferme des 3 500 porcs" qui les fait bondir également. Le monde politique s'est d'ailleurs saisi de ce projet. Dans un communiqué, Europe Ecologie les Vers en Haute-Vienne parle d'une "vision dépassée de l’agriculture".

Relocaliser l'engraissement des porcs à Bujaleuf

Sollicité, l'éleveur n'a pas souhaité publiquement s'exprimer avant la fin de l'étude administrative. Il a néanmoins précisé la philosophie de son projet, qui permettrait de relocaliser une activité d'engraissement porcine. Plusieurs de ses fournisseurs en Limousin partent à la retraite cette année. Il rappelle également que son activité, présente depuis le début des années 2000, possède le Label Rouge.

Ce mercredi soir, le maire de Bujaleuf sollicitera le conseil municipal de Bujaleuf pour un avis. Aucune délibération ne devrait être prise sur ce dossier. Le dossier, rappelons-le, est dans les mains de la préfète de Haute-Vienne Fabienne Balussou, qui devra donner sa décision d'ici plusieurs mois maximum.