Haute-Vienne : un couple rattrapé par la police de Limoges après avoir heurté un cycliste et pris la fuite

La police de Limoges a interpellé le conducteur d'un véhicule et sa passagère après un accident de la circulation au cours duquel ils ont renversé un cycliste puis tenté de prendre la fuite. Le couple était très alcoolisé au moment des faits et le cycliste légèrement blessé a porté plainte.

Un couple a été rattrapé par la police de Limoges après un accident au cours duquel un cycliste a été légèrement blessé. C'était lundi soir sur la route entre Saint-Just-le-Martel et Limoges. Un conducteur de 35 ans a renversé le cycliste avant de prendre la fuite et de finir sa course contre le mur d'une maison. A l'arrivée de la police l'homme et sa passagère ont voulu de nouveau s'enfuir à pied mais ils ont rapidement été rattrapés puis ont été placés en garde à vue à l'issue d'un passage en cellule de dégrisement.

Le couple était fortement alcoolisé

Le cycliste qui a été renversé souffre de légères contusions au bras mais il a porté plainte. Les deux protagonistes étaient fortement alcoolisés au moment de l'accident. Le conducteur avait 2,4 grammes d'alcool dans le sang et la passagère, une femme de 44 ans prés de 3 grammes soit plus de 5 fois le taux autorisé. Tous deux seront présentés à la justice dans quelques mois , le conducteur devra aussi répondre de défaut de permis de conduire.