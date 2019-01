Haute-Vienne : un couple soupçonné d'agression sexuelle sur ses propres enfants mis en examen et écroué

Un couple de Bellac (Haute-Vienne) soupçonné d'agression sexuelle sur certains de ses propres enfants a été mis en examen et écroué mercredi. Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête se poursuit.

Bellac, France

Un couple résidant à Bellac (Haute-Vienne) a été mis en examen mercredi pour "violences et agressions sexuelles" sur plusieurs de ses enfants, selon une information recueillie par France Bleu Limousin, et confirmée de source judiciaire. Les parents, un homme et une femme dont l'âge n'ont pas été précisés, ont été placés en détention provisoire.

Le couple, parent de cinq enfants âgés de 3 à 15 ans, est soupçonné d'avoir, sur une longue période, commis des agressions sexuelles répétées sur les trois aînés de la fratrie. C'est l'un des enfants, qui avait fait une fugue du collège où il est scolarisé, qui a raconté les faits présumés lors de son audition par les policiers qui l'avaient retrouvé.

Pas de frontière, pas de limite, pas de cadre"

Les premières investigations semblent indiquer que les faits duraient depuis plusieurs années, "dans un contexte de misère sociale et de carences multiples" a indiqué à à France Bleu Limousin le Parquet de Limoges, précisant qu'il "n'y avait pas de frontière, pas de limite, pas de cadre" au sein de cette famille, qui ne faisait pas l'objet de suivi particulier de la part des services sociaux. Durant leur garde à vue, les parents auraient reconnu une partie des faits, tout en ayant du mal à les expliquer et à en mesurer la portée.

Les parents ont tous deux été placés en détention provisoire à l'issue de leur garde à vue. Les enfants ont été confiés aux services de l'ASE (Aide Sociale à l'Enfance) en vue de placements en foyers ou en familles d'accueil. Une information judiciaire a été ouverte. L'enquête se poursuit.