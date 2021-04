Haute-Vienne : une femme décède dans l'incendie de son appartement à Isle

L'alerte a été donnée ce dimanche à 13h30. Près de 25 pompiers se sont dépêchés du côté d'Isle en Haute-Vienne pour un feu d'appartement. Les flammes ravagent alors le premier étage d'un immeuble qui en compte trois. Malgré l'intervention des pompiers, une femme de 59 ans a été retrouvée morte à l'intérieur de l'appartement où s'est déclenché l'incendie.

Cet immeuble est situé en plein centre-ville de la ville d'Isle au niveau de la rue du Général de Gaulle. Un résident a été sauvé et relogé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie et les circonstance exactes du décès de la victime.