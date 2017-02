Haute-Vienne : un homme condamné à 2 mois de prison avec sursis pour des menaces de mort envers une élue

Un habitant de Nieul a été condamné à deux mois de prison avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel de Limoges, pour des menaces de mort à l'encontre de la maire de la commune haut-viennoise, en août dernier. Il reconnait des intimidations mais aucune intention de tuer.

Un habitant de Nieul a été condamné à deux mois de prison avec sursis ce mardi par le tribunal correctionnel de Limoges, pour des menaces de mort à l'encontre de la maire de la commune et du conseil municipal, en août dernier. Il devra aussi verser 500 euros de dommages et intérêt à l'élue suite à cette affaire sur fond de conflit de voisinage et de modification du plan local d'urbanisme.

Des menaces répétées et même écrites, évoquant notamment la tuerie de Nanterre

"Vous serez la première à être plombée." Voilà ce que l'homme dit à la maire de Nieul, deux fois par téléphone dans la même journée, en août dernier. Il réitère ses propos dans un courrier le lendemain. Il évoque aussi la fusillade survenue à Nanterre, à l'issue d'un conseil municipal en 2002, dans laquelle huit élus étaient morts.

"Je conçois que ça ait pu faire peur, c'était volontaire pour créer un électrochoc" - Le prévenu, lors de l'audience

Face à la présidente qui l'interroge, le prévenu reconnait ses propos et explique qu'il était sur les nerfs et s'est emporté. Il raconte le cauchemar vécu depuis des années à cause d'un litige avec des gens du voyage propriétaire du terrain à côté de chez lui. De part et d'autre, il y a eu des insultes et des menaces. Puis un jour, une gifle reçue par sa femme. Le lendemain après une nuit blanche à ruminer, les menaces de mort sont donc lancées à l'encontre de la mairie à qui il reproche d’être incapable de régler le problème. D'ailleurs ça concerne aussi bien l'ancienne que l'actuelle municipalité.

La crainte d'un passage à l'acte renforcée par l'arsenal saisi chez ce chasseur

Quel que soit le contexte, ces propos sont inadmissibles, intolérables et c’est encore plus grave envers une élue martèlent Maitre Philippe Clerc, l'avocat de la maire et le procureur Bruno Robinet. Il y a aussi ces 11 armes et plus de 6.000 munitions saisies chez ce chasseur. Certes il les détient en toute légalité, mais ça renforce les craintes d'un possible passage à l'acte. Au point qu'en décembre, un gendarme passe la soirée chez lui pour s'assurer qu'il n'ira pas assister au conseil municipal.

Il n'avait aucune intention de tuer - Maitre Jean Valière-Valeix, avocat du prévenu

C'est un homme normal, sans casier judiciaire et qui ne fait l'objet d'aucun suivi psychiatrique répond son avocat qui plaide la relaxe. Il est convaincu qu'il n'y avait aucune intention de tuer et demande au tribunal de prendre en compte la genèse de cette affaire, à savoir ce fameux conflit de voisinage et la modification du plan local d'urbanisme qui risquait d'envenimer les choses.

Une peine moins lourde que celle demandée par le parquet

Au final, l'homme est donc condamné à deux mois de prison avec sursis, une peine inférieure aux réquisitions du parquet qui réclamait 6 mois avec sursis. Il devra aussi verser 500 euros de dommages et intérêt à la maire de Nieul. Le tribunal correctionnel de Limoges a également prononcé la confiscation de toutes les armes saisies chez ce chasseur, d'une valeur estimée à 35.000 euros selon son avocat.