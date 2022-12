Haute-Vienne : un homme en fuite retrouvé avec des armes dans le coffre de sa voiture

Lors d'un contrôle routier sur la commune d'Oradour-sur-Vayres le vendredi 16 décembre, un homme a refusé d'obtempérer. Immédiatement, un important dispositif de patrouilles de gendarmerie du groupement de la Haute-Vienne s'est engagé afin d’intercepter le véhicule en infraction.

Face à la conduite particulièrement dangereuse de l'individu, les habitants du secteur ont été invités via l'application d'information des Mairies à rester chez eux et renseigner la gendarmerie par l'appel au 17.

Katana, munitions d'armes à feu, couteau...

Des contrôles et des recherches nocturnes, mis en place sur le terrain avec l'appui d'un maître de chien et d'un hélicoptère équipé d'un projecteur, étaient mobilisés. Ils ont finalement interpellé le conducteur et son passager, vers 20h, sur un lieu-dit de la commune de Champsac, dans un pré où le véhicule a terminé sa course.

Les deux personnes se sont alors enfuies à pieds et cachées dans des fourrés où elles ont été découvertes par les militaires à pieds. Dans le véhicule, un katana, des munitions d'armes à feu et un couteau ont été découverts. Les enquêteurs ont également trouvé un fusil chargé, des produits stupéfiants, et d'une pince coupe-boulon, qui avaient été jetés par la fenêtre du véhicule durant la fuite.

Un homme déjà connu de la Justice

Le conducteur a immédiatement été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire, défaut d'assurance du véhicule, mise en danger de la vie d'autrui, récidive de conduite après usage de stupéfiants, détention de 130 grammes d'herbe de cannabis.

Défavorablement connu de la justice, il a été déferré devant le magistrat puis placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Limoges en attendant son jugement par comparution à délai différé. L'enquête sur l'arme se poursuit. Le passager, après avoir été placé en garde à vue, a été remis en liberté à la fin du week-end.