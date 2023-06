Haute-Vienne : un homme gravement blessé après s'être assoupi au volant

Un homme de 31 ans a dû être désincarcéré de sa voiture, ce jeudi matin, après une sortie de route sur la départementale 951 à Val-d'Issoire (Haute-Vienne). Selon les gendarmes, il s'est assoupi et a fini sa course dans un arbre. Il a été transporté en urgence absolue, via l'hélicoptère du Samu, au CHU de Limoges.

À bord, une jeune femme de 26 ans. Elle a aussi été blessée mais plus légèrement. Elle a été transportée à l'hôpital de Saint-Junien.