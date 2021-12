Haute-Vienne : un motard tué dans un accident à Verneuil-sur-Vienne

La série noire continue sur les routes du Limousin, avec la mort ce lundi soir d'un motard de 29 ans à Verneuil-sur-Vienne. Il a succombé à une collision avec une voiture, peu avant 19h. Le conducteur de cette voiture a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte par les gendarmes. Selon les premières investigations, l'alcool ne serait pas en cause, mais les circonstances exactes du drame restent à préciser.

Un autre accident mortel s'était déjà produit plus tôt dans la journée en Haute-Vienne, à Saint-Laurent-les-Eglises. Un homme de 70 ans est décédé après une sortie de route et la chute de sa voiture dans la rivière Taurion. Le Limousin a également été endeuillé par une violente collision entre une saleuse et une voiture, qui a fait quatre victimes dimanche soir sur l'autoroute A20 à Nespouls, en Corrèze.