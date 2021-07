Haute-Vienne : un papa et sa fille de 10 ans trouvent la mort dans un accident à Cognac-la-Forêt

Un père de famille de 38 ans et sa fille de 10 ans ont trouvé la mort cette nuit dans un accident à Cognac-la-Forêt. La voiture dans laquelle ils se trouvaient a fait une violente sortie de route et s'est écrasée contre un arbre. Le conducteur est lui légèrement blessé. Il a été hospitalisé.

C'est une nouvelle tragédie qui est venue endeuillée cette nuit les routes de Haute-Vienne. Un père de famille de 38 ans et sa fille de 10 ans ont trouvé la mort dans un accident à Cognac-la-Forêt.

Le drame s'est produit vers 1 heure du matin, rue des Grillas, une petite route qui mène du bourg jusqu'au hameau de Brossas. Pour une raison indéterminée, une voiture avec trois personnes à bord a quitté la chaussée pour s'écraser contre un arbre. Le choc a été d'une violence extrême. Si le conducteur a été légèrement blessé, le passager avant, un homme de 38 ans et sa fille de 10 ans installée à l'arrière n'ont pas survécu à la violence du choc. Une vingtaine de pompiers haut-viennois ont été mobilisés sur cette intervention, de même que trois ambulances et deux SMUR.

Une longue série de drames sur les routes de Haute-Vienne

Pour l'heure, impossible de dire quelles sont les raisons et les circonstances précises de cet accident. Une enquête de gendarmerie a bien sûr été ouverte. Cette nouvelle tragédie s'ajoute à une série de drames épouvantables survenus récemment les routes de Haute-Vienne.

La semaine dernière encore, une mère de famille de 39 ans et sa fille de 9 ans avaient trouvé la mort dans une sortie de route à Dompierre-les-Eglises. Le mois dernier, un enfant de 10 ans était décédé dans un accident à Saint-Jouvent. Et au mois de mai dernier, c'est une famille entière qui avait été décimée à Bussière-Poitevine : un couple et ses deux enfants de 1 et 7 ans avaient perdu la vie sur la Nationale 147.

