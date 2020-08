Haute-Vienne : un pompier formateur de la caserne de Pierre-Buffière accusé d'agressions sexuelles

Un sapeur-pompier volontaire, chargé de la formation à la caserne de Pierre-Buffière, va comparaître en décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Limoges. Accusé d'agressions sexuelles sur quatre pompiers dont un mineur de plus de 15 ans, il a reconnu les faits.

Un sapeur-pompier volontaire, formateur à la caserne de Pierre-Buffière en Haute-Vienne, est accusé d'agressions sexuelles. Cet homme d'une trentaine d'années a été placé en garde à vue et déféré jeudi dernier. Les plaintes viennent de trois pompiers majeurs et d'un mineur qui aura bientôt atteint sa majorité. Les premiers attouchements sexuels, "très ponctuels sur chacune des victimes", et "sur fond de consommation d'alcool" selon le procureur Jean-Pierre Rivaud, remontent à septembre 2019. Les derniers au mois de juillet.

Il ne s'agit absolument pas d'une affaire de pédophilie

L'un des plaignants a d'abord parlé de viol avant de revenir sur ses accusations. "Il n'y a pas eu de viol" insiste le procureur de la République selon qui ce sapeur-pompier volontaire n'a "pas le profil d'un délinquant". Il décrit "quelqu'un d'intelligent, par ailleurs apprécié de ses collègues". Une affaire qui a fait courir un vent de panique chez les parents des jeunes pompiers en formation en Haute-Vienne. Parfois très jeunes. Mais Jean-Pierre Rivaud est très clair. "Il ne s'agit absolument pas d'une affaire de pédophilie". Il n'y a à priori pas d'autres victimes.

Il a reconnu les faits avant d'être relâché

D'autres pompiers en formation seront tout de même entendus. "Pour refermer toutes les portes". Quand à l'accusé, il a reconnu les faits avant d'être relâché sous contrôle judiciaire. Il a obligation de suivre des soins, interdiction de rencontrer les victimes et d’éventuels témoins, de se présenter à la caserne et d'exercer comme sapeur-pompier volontaire. Il doit être jugé en décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Limoges. Avec la circonstance aggravante de la contrainte, l'accusé ayant abusé de l'autorité qu'il avait sur eux.