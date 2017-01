Haute-Vienne : un train percute une voiture à Saint-Léonard-de-Noblat

La collision entre un TER et une voiture, qui n'a heureusement pas fait de blessé, s'est produite ce jeudi matin sur la commune haut-viennoise de Saint-Léonard-de-Noblat. La voiture a glissé sur une plaque de verglas.

Le drame a été évité de peu ce jeudi matin à Saint Léonard de Noblat, où un train a percuté une voiture. La collision s'est produite peu après 7h30, sur un passage à niveau situé au lieu-dit l'Artige Vieille. La voiture s'est retrouvée immobilisée sur les voies après glissé sur une plaque de verglas. Le conducteur a pu sortir à temps, avant l'arrivée du TER qui n'a pas pu éviter la collision.

Un suraccident qui aurait pu être dramatique

Le propriétaire de la voiture percutée était venu donner un coup de main à son fils, qui avait lui-même fait une sortie de route sans gravité, quelques minutes plus tôt. Lui aussi avait glissé sur le verglas et fini sa course contre un coffret électrique. A bord du train il y avait une dizaine de passagers qui n'ont pas été blessés non plus. Ils ont fini leur trajet en taxi.