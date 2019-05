Haute-Vienne: une affaire de voitures trafiquées et d'escroquerie devant la justice

Cinq hommes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Limoges ce vendredi, pour une affaire d'escroquerie et de corruption autour de voitures d'occasions trafiquées. Deux garages automobiles de Nieul et Isle, sont également soupçonnés d'être impliqués.

5 prévenus et deux garages automobiles de Nieul et Isle sont mis en cause dans cette affaire d'escroquerie.

Haute-Vienne, France

Cinq hommes et deux garages automobiles d'Isle et de Nieul sont au cœur d'un procès pour escroquerie ce vendredi, devant le tribunal correctionnel de Limoges. Les prévenus sont soupçonnés d'avoir menti sur le kilométrage ou l'entretien de véhicules revendus à une cinquantaine de particuliers qui se sont portés parties civiles. Une dizaine de compagnies d'assurances réclament également réparation car elles estiment avoir été escroquées suite à des accidents provoqués délibérément, avec des voitures dont la valeur avait été surévaluée au moment de souscrire le contrat.

Entre aveux et dénégations, le tribunal tente d'éclairer les zones d'ombres

Parmi les prévenus, tous originaires d'Arménie, il y a notamment deux frères et un cousin, mais ils remettent rapidement en cause la thèse d'une escroquerie en bande organisée sur fond d'affaire de famille. Les prévenus qui gèrent les deux garages mis en cause assurent qu'ils n'étaient pas au courant de la combine, même s'ils ont parfois omis de signaler le kilométrage des voitures vendues aux autres. Leurs co-prévenus les dédouanent et certains reconnaissent en partie les faits qui leurs sont reprochés.

L'un d'eux tient notamment à endosser seul la responsabilité d'avoir organisé des accidents pour toucher les indemnisations des assurances. Quitte à contredire ses aveux faits en garde à vue. Il invoque la barrière de la langue pour expliquer que certains de ses propos auraient pu être mal compris ou mal traduits. Avec un autre, il avoue aussi qu'ils a modifié les compteurs pour baisser le kilométrage affiché par les voitures. Des fausses factures ont aussi été réalisées, pour des réparations jamais effectuées. De quoi bien arrondir les fins de mois, puisque les enquêteurs ont estimé le préjudice à environ 300.000 euros sur cinq ans. Enfin, le volet corruption, autour des contrôles techniques, doit être abordé ce vendredi après-midi.