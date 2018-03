Panazol, France

L'affaire a commencé le 2 janvier dernier. Une personne handicapée, âgée de 72 ans, a porté plainte au commissariat de Limoges. Entre le mois de novembre et décembre, on lui a volé 300 euros chez elle. La plaignante a tout de suite émis des soupçons sur la personne qui remplaçait son aide à domicile habituelle. Trois autres femmes, âgées de 84 à 94 ans, ont raconté la même chose aux policiers. Deux d'entre elles ont décidé de porter plainte pour le vol de bijoux.

Huit victimes

Fin février, l'aide ménagère de 55 ans a été placée en garde-à-vue. Elle a d'abord nié les faits. Une perquisition menée chez elle a permis de retrouver de nombreuses bagues, broches, boucles d'oreille, pendentifs et colliers. Une loupe de philatéliste appartenant à l’une des victimes a également été saisie.

Les policiers ont effectué des vérifications auprès des négociants en or. Ces recherches ont permis d'attester que "l’aide ménagère avait, à de très nombreuses reprises, revendu des bijoux en or entre les mois de septembre et décembre 2017", et notamment des bijoux volés. Cette femme a finalement reconnu les faits, expliquant avoir volé huit habitantes de Panazol (Haute-Vienne). Elle avait travaillé, entre les mois de septembre et décembre 2017, chez ces victimes.

L'inventaire des bijoux volés - Police nationale - sécurité publique de Limoges.

À la recherche des propriétaires

Le préjudice total pour les victimes est estimé à environ 5.000 euros. À l’issue de sa garde à vue, l’aide ménagère s’est vu notifier une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité. Un certain nombre de bijoux n’ont pas pu être restitués à leurs propriétaires. Les services de police invitent donc "toutes personnes ayant constaté la disparition de bijoux dans des circonstances similaires à consulter sur le site officiel de la police nationale, afin de visionner les photographies desdits bijoux". Les personnes concernées sont invitées à contacter les enquêteurs du secteur centre-ville du commissariat de Limoges au 05 55 14 31 41 ou 05 55 14 31 44.