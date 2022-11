Haute-Vienne : une chienne morte et plusieurs chiens maltraités retrouvés à Couzeix

Une chienne morte et plusieurs chiens maltraités ont été retrouvés dans un chenil situé dans un sous-bois à Couzeix, en Haute-Vienne.

Ce sont les voisins qui donnent l'alerte, la semaine dernière : ils entendent des chiens aboyer dans un chenil près de chez eux. Le lieu ressemble à une décharge, selon les policiers envoyés sur place. Ils y retrouvent une chienne morte et quatre chiots enfermés dans des cages, sans eau ni nourriture. Les animaux sont sales et souffrent de plusieurs blessures, ils sont pris en charge par la SPA.

Mais plusieurs chiens manquent à l'appel, ce jour-là. Ils sont partis chasser avec le propriétaire. L'homme de 52 ans est interpellé : c'est lui qui contacte le commissariat à son retour, pensant que sa chienne et les chiots déjà récupérés par la police lui ont été volés.

Une douzaine de chiens maltraités

Une fois l'homme en garde à vue, les forces de l'ordre retournent à Couzeix et trouvent cette fois-ci une douzaine de chiens. Ils sont attachés, sans croquettes et sans eau, au milieu de leurs déjections. Pour le vétérinaire de la SPA, au vu de leurs blessures et de leur état de santé, ces chiens sont maltraités.

Le propriétaire, président d'une association de chasse, quant à lui, ne voit pas le problème : il dit s'occuper de ses chiens comme il faut. Ce quinquagénaire est convoqué le 2 mars prochain devant le tribunal. Il devra s'expliquer sur les mauvais traitements infligés à ses chiens. Tous les animaux lui ont été retirés.