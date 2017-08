Haute-Vienne : une famille sauvée grâce à un détecteur de fumée

Un incendie s'est déclaré très tôt vendredi 18 août, au Palais-sur-Vienne. Un couple et leurs deux enfants ont réussi à s'extraire à temps, grâce à l'alerte émise par leur détecteur de fumée.

Ils doivent leur survie à un petit appareil. Un incendie s'est déclaré dans une maison au Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) vers 3 heures du matin, vendredi 18 août. Le feu, apparemment d'origine accidentelle, a pris dans la cuisine au niveau d'un lave-vaisselle, d'après les pompiers. Deux parents et leurs filles âgées de 13 et 9 ans ont pu sortir de la maison à temps. C'est le détecteur de fumée qui les ont prévenu du danger. Il n'y pas eu de blessés. La maison n'est plus habitable en l'état. La charpente s'est effondrée, une partie de l'habitation et un garage ont été totalement détruits. La famille a été prise en charge pour la nuit par des voisins. La mairie du Palais-sur-Vienne se charge de la procédure pour reloger cette famille.