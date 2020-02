Haute-Vienne : une institutrice de Séreilhac agressée par la mère d'un élève lundi soir

Séreilhac, France

La mère d'un jeune élève de l'école de Séreilhac, en Haute-Vienne, a agressé une institutrice, hier lundi après la sortie de la classe.

Cette mère de famille, accompagnée de sa fille aînée, s'en est d'abord pris verbalement à l'enseignante dans sa classe, lui reprochant une petite blessure qu'a subie son fils lors d'un cours d'EPS, à la suite d'un choc avec un autre élève. Le petit garçon s'est fait un hématome à la pommette.

La mère de l'élève a giflé l'enseignante

Mais très rapidement, le scandale verbal s'est transformé en agression physique et la mère de l'enfant, puis sa fille aînée, ont giflé l'enseignante. La jeune ado de 13 ans aurait également menacé de lui asséner d'autres coups par les poings et les pieds. Le directeur de l'école a dû s'interposer pour mettre fin à l'agression. L'enseignante, légèrement blessée mais très choquée, a déposé plainte auprès des gendarmes, arrivés sur place. Elle subit une ITT de 8 jours.

C'est inadmissible dans l'enceinte d'une école

Le directeur de l'école, Patrick Nénert, est outré par ces agissements : "c'est inadmissible dans l'enceinte d'une école ! La violence de manière générale est injustifiable, mais en plus contre un enseignant à l'intérieur d'une classe, ce n'est même pas concevable ! Je suis directeur dans cette école depuis 25 ans et ce n'est jamais arrivé ni aux abords de l'école". L'inspection d'académie a mis en place un dispositif d'accompagnement et de soutien pour l'institutrice victime et ses collègues.