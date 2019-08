Haute-Vienne : une nouvelle recrue qui a du chien à la gendarmerie de Haute-Vienne

Une nouvelle recrue vient d'arriver à la gendarmerie de la Haute-Vienne. Une recrue qui a du mordant et qui est notamment spécialisée ... dans la recherche de produits stupéfiants !

Junior, deux ans et demi vient de rejoindre les équipes du Groupe d'Investigation Cynophile à Limoges.

Limoges, France

C'est une recrue de poids ... ou plutôt pleine de poils qui vient de rejoindre la gendarmerie de la Haute-Vienne. Son nom ? Junior ! Âgé de deux ans et demi, il a rejoint les effectifs du Groupe d'Investigation Cynophile à Limoges.

Sa spécialité ? La recherche des produits stupéfiants. Il a d'ailleurs eu l'occasion de faire ses preuves dès ce samedi soir en Haute-Vienne.

Une large opération de contrôle d'automobilistes a en effet été menée à Saint Yrieix, Compreignac , Chalus , Sereilhac et Nieul. Bilan : 171 tests d'alcoolémie dont 2 se sont avérés positifs et 10 dépistages de produits stupéfiants et là encore deux conducteurs roulaient sous l'emprise de drogue.