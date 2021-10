Haute-Vienne : une simulation d'accident va perturber la circulation sur la RN 141 mardi

Attention si vous avez l'habitude de rouler sur la nationale 141 en Haute-Vienne : une simulation d'accident de grande ampleur va provoquer la coupure d'une portion de cet axe durant 5h mardi prochain, entre Veyrac et Saint-Junien. Le but est de tester la réactivité des secours et forces de l'ordre.

Prévoyez un peu plus de temps de trajet mardi, si vous avez prévu de circuler sur la RN 141 en Haute-Vienne. Cette route sera coupée dans les deux sens durant cinq heures, entre les sorties 65 vers Veyrac et 66 vers Saint Junien. Des déviations seront mises en place pour permettre la réalisation d'une simulation d'accident de grande ampleur. Ce genre d'exercice, organisé par la préfecture une fois par an en conditions réelles, permet de tester l'efficacité des secours, des forces de l'ordre et des services de l'Etat.

Des dizaines de fausses victimes

Le scénario prévoit un accident de car, avec beaucoup de personnes à secourir, parmi ceux qui se trouvaient à bord, mais aussi dans les voitures ou camions impliqués en cascade. 70 élèves de l'école des soins infirmiers de Limoges joueront le rôle des victimes pour plus de réalisme. Comme pour un véritable accident, la zone sera bouclée, pour permettre l'intervention de plus de 200 personnes.

Les pompiers, le SAMU et les associations agrées de sécurité civile se chargeront de l'éventuelle désincarcération et de la prise en charge les victimes, tandis que les forces de l'ordre seront mobilisées pour faciliter leur passage et l'évacuation des blessés. Les gendarmes vont aussi sécuriser les lieux et gérer les déviations, en lien avec la Direction des Routes du Centre Ouest (DIRCO) pour les quelques 20.000 véhicules qui empruntent cette route chaque jour. La cellule d'identification criminelle sera aussi sur place pour débuter l'enquête, comme c'est le cas habituellement sur les accidents.

Gérer les secours, les familles de victimes et les fausses rumeurs

Les maires des communes de Saint-Junien, Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Victurnien, Oradour-sur-Glane et Veyrac seront également impliqués dans l'exercice. Dans le cadre du plan ORSEC, plan d'urgence pour la gestion de crise, les services de l'Etat seront aussi sur le pont, avec une cellule de crise sur le terrain et une en préfecture. Il s'agira pour eux de tester aussi l'information au public, entre les curieux qui s'interrogent, les familles inquiètes et les rumeurs qui pourraient circuler sur les réseaux sociaux. Ces rôles là seront aussi joués, pour vérifier que tout le monde saura réagir efficacement, en cas de véritable accident de grande ampleur.

"Nous sommes conscients de la gêne que ça va occasionner pour la population" assure Sébastien Brach, le directeur de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, mais il précise que c'est un exercice nécessaire. "Il faut éprouver nos modes opératoires au moins une fois dans l'année, pour que, le jour où ce type d'accident arrive, tout fonctionne correctement et qu'on puisse sauver un maximum de vies." Un bilan sera donc dressé à l'issue de cette simulation, afin de voir les éventuels points à améliorer et les erreurs à corriger.

Les déviations prévues mardi

Durant cet exercice, prévu entre 9h et 17h ce mardi 12 octobre, la prefecture transmets les consignes suivantes pour les automobilistes et chauffeurs de poids-lourds :