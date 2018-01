Un gros déploiement des forces de l'ordre et des secours a lieu ce jeudi matin, à Oradour-sur-Glane. Pas de panique, il s'agit en fait d'un exercice de simulation d'attentat terroriste.

Un exercice de simulation d'une attaque terroriste a lieu depuis ce jeudi matin, 9 heures 30, aux abords du Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane. Il doit se prolonger jusqu'à 15 heures.

Durant plus de cinq heures, la gendarmerie, les pompiers, le SAMU et le Parquet sont notamment mobilisés, avec des figurants élèves de l'Institut régional de formation sanitaire et social du Limousin de la Croix rouge (IRFSS).

Dans le cadre de cet exercice, et pour des raisons de sécurité, la circulation est interrompue sur la route départementale 3.

Un exercice qui ne témoigne pas d'une menace particulière

La préfecture de la Haute-Vienne invite la population à ne pas paniquer, et à ne pas propager de fausses informations sur les réseaux sociaux. Les services de l’État précisent également que l'exercice s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention et ne "témoigne pas de l'existence d''une menace particulière en Haute-Vienne".