Hautes-Alpes : quatre jeunes décèdent dans un accident de voiture

Briançon, France

La vallée de la Guisane est sous le choc. Ce samedi matin, trois jeunes sont décédés après avoir percuté un poids lourd sur la départementale 1031, à Saint-Chaffrey près de Briançon (Hautes-Alpes). A bord du monospace, trois autres jeunes ont été gravement blessés. L'un d'eux, en urgence absolue a été héliporté au CHU de Grenoble où il est décédé dans l’après-midi. Âgés de 17 à 20 ans, ces jeunes, tous skieurs au ski-club de Serre-Chevalier, avaient passé la nuit ensemble pour fêter les 20 ans de l'un d'entre eux.

Les circonstances de l'accident restent à déterminer

Le conducteur du poids-lourd légèrement blessé est en état de choc. Les dépistages alcool et stupéfiants sont négatifs. Le parquet de Gap a ouvert une enquête pour homicides involontaires, confiée à la gendarmerie. Elle devrait prendre plusieurs semaines pour déterminer si le conducteur décédé du véhicule "était ou non sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants" précise le parquet. Une cellule d'urgence médico-psychologique a par ailleurs été mise en place par la préfecture pour les familles et proches des victimes à l'hôpital de Briançon.